Конференция по использованию блокчейна в бизнесе и управлении Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn пройдет в Таллине 9 марта.

Участие в ней уже подтвердили менеджеры IBM, Bitcoin Foundation, а также представители проектов e-Residency и e-Auction.

В числе участников — управляющий первой в мире интернациональной платформы идентификации Каспар Корьюс, чье имя стоит на первом месте в финтех-рейтинге Forbes. Также у микрофона побывают ведущий инженер IBM (Польша) Каролина Марцантович, исследователь электронной валюты и учредитель Bitcoin Foundation Йон Матонис, разработчик системы электронных аукционов по аренде/продаже госимущества на блокчейне Лаша Антадзе, а также глава Funderbeam и экс-СЕО Nasdaq Кайди Руусалепп.

Вместе с гостями конференции они обсудят проекты в сфере госуправления, а также частные и открытые блокчейны для банковского дела, биржевой торговли, логистики, ретейла и социальной сферы.

Для посетителей будет работать выставочная зона, где компании представят софт и оборудование для биткоин-индустрии.

«Заинтересовавшись темой блокчейна в 2015 году, мы сами не до конца предполагали, насколько многогранной она станет уже через год. После конференций в Москве, Киеве и Праге у нас появилось множество партнеров и постоянных спикеров. Многие из них приедут с нами в Таллин», — рассказал куратор события Павел Лихоманов.

Подробности и регистрация на сайте: Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn.