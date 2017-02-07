В Банке России начали работать новые функциональные департаменты: департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций и департамент корпоративных отношений. Об этом сообщили в ЦБ, подчеркнув, что в сферу внимания новых структурных подразделений входят как кредитные, так и некредитные финансовые организации.

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций возглавила Людмила Тяжельникова. Его работа будет охватывать все сектора финансового рынка, также данный департамент будет сопровождать работу временных администраций после отзыва лицензии у участника рынка, осуществлять процедуры, связанные с ликвидацией кредитных и некредитных финансовых организаций. Еще одной задачей нового департамента ЦБ является контроль над соблюдением требований к квалификации и деловой репутации руководителей финансовых организаций.

К компетенции департамента корпоративных отношений, руководителем которого назначена Елена Курицына, отнесены вопросы допуска инструментов на финансовый рынок, а также регулирование, методология, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах и раскрытие информации эмитентами ценных бумаг. Важными задачами, стоящими перед департаментом, названы совершенствование корпоративного управления в российских компаниях и практики внешнего аудита на финансовом рынке.

В ЦБ подчеркивают, что создание новых департаментов — еще один шаг к его становлению в качестве единого мегарегулятора финансового рынка. «Деятельность новых структурных подразделений будет способствовать унификации, упрощению и повышению прозрачности требований к участникам финансового рынка, но при этом позволит учитывать особенности их деятельности и будет направлена на переход к внедрению общей правоприменительной практики и единообразному рассмотрению возникающих вопросов», — отмечается в сообщении.



Согласно обновленной организационной структуре центрального аппарата ЦБ, оба новых департамента находятся в подчинении первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова. Ранее Людмила Тяжельникова возглавляла департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, Елена Курицына — департамент допуска на финансовый рынок. Эти департаменты уже не значатся в оргструктуре.