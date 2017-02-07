Минэкономразвития улучшило оценку по спаду ВВП России в декабре 2016 года в годовом выражении до 0,6%. В целом за прошлый год спад составил 0,2%, следует из мониторинга об итогах социально-экономического развития РФ.



Ранее ведомство сообщало, что в декабре ВВП сократился в годовом выражении на 1%.

Согласно данным ВЭБа, спад в российской экономике в декабре 2016 года составил 0,2% после роста на 0,5% в ноябре. «Показатель ВВП к предыдущему периоду с исключением сезонного и календарного факторов также сократился — на 0,4% против роста на 0,5% в ноябре 2016 года. В целом оценка ВВП в четвертом квартале в годовом выражении показала снижение на 0,1%, оценка годового индекса экономической активности — сокращение на 0,5%», — отмечалось в материалах Внешэкономбанка.