Вкладчики Тальменка-Банка столкнулись с проблемами при получении страховых выплат. Как рассказал порталу Банки.ру один из клиентов финучреждения, записи о его вкладе не оказалось в реестре.

«Я пришел за страховым возмещением в отделение «Ак Барса», простоял два часа в очереди и выяснил, что меня нет в реестре. Вклад я открывал в январе этого года, все документы получил, ничего, что могло бы насторожить при оформлении вклада, я не заметил», — рассказал он. «Примерно половина из тех, кого я видел в отделении, также не нашли себя в реестре», — добавил клиент банка.



Ситуацию с выплатами возмещения вкладчики Тальменка-Банка обсуждают на форуме портала Банки.ру. «Сегодня был в Последнем переулке, дом 24 (отделение банка-агента. — Прим. ред). Прошло более 100 человек. Находят себя в реестре около 10%», — пишет один из вкладчиков.

Лицензия у Тальменка-Банка была отозвана 23 января. ЦБ отмечал, что вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

Выплаты страхового возмещения начались в понедельник, 6 февраля. Согласно полученному АСВ реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,13 млрд рублей могут обратиться порядка 1,7 тыс. вкладчиков, в том числе около 220 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 20,1 млн рублей.

Страховое возмещение выплачивается в шести субъектах РФ, в том числе в Алтайском крае за выплатой страховки на сумму около 340,6 млн рублей могут обратиться порядка 600 вкладчиков, в Москве и Московской области за возмещением на сумму около 368,5 млн рублей — порядка 460 вкладчиков, в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе за выплатой на сумму около 277,3 млн рублей могут обратиться порядка 460 вкладчиков.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

