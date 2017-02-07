Торги акциями на Московской бирже закрылись в «зеленой зоне». Так, индекс ММВБ повысился на 0,37% до 2 218,77 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,06% до 1 179,21 пункта.



Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,23%, Сбербанка — на 0,12%, ВТБ — на 0,07%. Бумаги «Газпрома» упали в цене на 0,1%, Московской биржи — на 1,45%.

«Во вторник, 7 февраля, в ходе торгов индекс ММВБ не опустился ниже критических 2 200 пунктов, но и не поднялся сильно выше уровня закрытия предыдущего дня. В результате рублевый индикатор российского рынка акций завершает торги вблизи 2 215 пунктов с незначительными изменениями. Нефть Brent подешевела до 55,5 доллара за баррель, что совпало с началом операций на внутреннем валютном рынке для целей Минфина. И доллар США на Московской бирже ушел в район 59,5 рубля за доллар. Однако после того, как он достиг указанной отметки, на время приостановил рост. Между тем мы допускаем возможность дальнейшего ослабления рубля по отношению к доллару США в ближайшие дни», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.