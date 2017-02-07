Tele2 расширяет линейку брендированных устройств и запускает в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Об этом говорится в сообщении оператора, распространенном во вторник.

Стоимость смартфона составляет 7 790 рублей и действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг. Он уже продается в салонах связи и в интернет-магазине Tele2.

«Устройство обладает увеличенной диагональю экрана 5,5 дюйма, работает под управлением операционной системы Android 6.0 и оснащено четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Модель комплектуется двумя камерами: основной на 13 Мп и 5-мегапиксельной фронтальной», — уточняется в пресс-релизе.

Tele2 Maxi Plus работает в сетях 2G/3G/4G и имеет слоты для двух сим-карт: первый — для связи Tele2, второй — для карт других операторов. Объем встроенной памяти аппарата — 16 Гб, его можно расширить с помощью карты microSD. В устройствах предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, «Мой Tele2» и «Гудок». Смартфон доступен в черном и белом цветах.



