Представитель участников тольяттинского Эл Банка Анатолий Волошин подал в Арбитражный суд Поволжского округа кассационную жалобу на решение о банкротстве кредитной организации. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Напомним, Эл Банк был лишен лицензии 5 мая 2016 года, а 26 июля (дата объявления резолютивной части решения) Арбитражный суд Самарской области признал финучреждение банкротом. По данным РАПСИ, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 17 ноября 2016 года оставил в силе решение о банкротстве банка.

Анатолий Волошин занимал пост председателя правления Эл Банка, а его супруга Галина Волошина возглавляла совет директоров. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, по состоянию на 26 ноября 2015 года супругам Волошиным принадлежало в банке 56,23% и 24,21% соответственно.

По данным РАПСИ, Волошин настаивает на отсутствии признаков банкротства у Эл Банка и достаточности его активов для исполнения обязательств перед клиентами.



В свою очередь ЦБ сообщал о стоимости активов Эл Банка не более 3,7 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 5,9 млрд. Также регулятор уведомил правоохранительные органы об операциях руководства и собственников банка с признаками уголовно наказуемых деяний, в частности об установленных фактах вывода активов.