Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанку на уровне «A(III)» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза организации.

Позитивно влияют на рейтинг финучреждения приемлемые показатели краткосрочной ликвидности (на 1 января 2017 года Н2 равен 45,2%; Н3 — 223,1%), низкий уровень просроченной задолженности (менее 1% совокупного ссудного портфеля на 1 января 2017-го) и невысокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах (на 1 января 2017 года доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах составила 21,3%).

«Положительно на рейтинг повлияли высокие показатели рентабельности деятельности банка (ROE равен 8,4%, ROA равен 4,2% по прибыли после налогообложения за 2016 год без учета СПОД) и высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (222,1% за IV квартал 2016 года), а также возможность привлечения дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО», — отмечается в релизе.

По мнению экспертов RAEX, давление на уровень рейтинга Внешфинбанка оказывают высокий темп роста портфеля гарантий (соотношение гарантийного портфеля и капитала возросло с 142% на 1 июля 2016 года до 268% на 1 января 2017-го) при его низком покрытии высоколиквидными активами (12% на 1 января 2017-го) и снижение норматива достаточности основного капитала.