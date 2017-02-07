Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск повысился на 28 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 59,19 рубля. Курс евро просел на 10 копеек, остановившись на отметке 63,25 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,5 рубля, минимальный — 58,91. Всего за торговый день совершено 35 416 сделок на 3 млрд 656 млн 186 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 63,49 рубля, минимальный — 63,06. Всего за торговый день совершено 4 056 сделок на 244 млн 943 тыс. евро.