Число вакансий в банковской сфере в первый месяц 2017 года по сравнению с концом первого полугодия 2016-го было больше на 25%, при этом практически на столько же ниже оказалось число резюме (минус 24%). Конкурс составляет 1,64 резюме на вакансию, что является одним из самых низких показателей на российском рынке труда. Об этом говорится в исследовании портала Rabota.ru. Средний конкурс на вакансию по рынку труда в целом на конец января 2017 года — 4,25 резюме на вакансию.

«Рост числа вакансий связан с оживлением в осенний период, возобновлением в финансовой сфере проектов, замороженных в 2014—2015 годах, и развитием целевых направлений, на которые были сделаны ставки в период пересмотра стратегии, — процесса, затронувшего большинство российских банков. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период рост вакансий составил всего 3,4%, что несопоставимо с тем увеличением объема спроса, который мы наблюдаем сейчас», — отмечается в исследовании.

Снижение активности соискателей, наоборот, на первый взгляд кажется парадоксальным. В действительности оно отражает психологическое состояние работников индустрии: при наличии работы специалисты не спешат ее менять, боясь столкнуться с ненадежностью нового работодателя: сокращения персонала, прекращение деятельности отдельных банков и общая нестабильность финансовой сферы еще очень живы в памяти людей. Год назад, когда ситуация на рынке труда была менее благополучной, число резюме в банковской сфере все равно снижалось: в январе 2016 года было размещено на 12% меньше резюме, чем за полгода до этого. Сейчас (в относительно стабильных условиях) отток специалистов из отрасли и боязнь смены места работы стали еще более заметными.

Наибольшее число вакансий размещено крупными банками, в первую очередь это Тинькофф Банк и Сбербанк. Число вакансий Тинькофф Банка на крупных job-порталах превышает 5 тыс., совместная доля «Тинькоффа» и Сбербанка на рынке банковских вакансий составляет порядка 40%. На третьем месте по числу вакансий — Почта Банк, созданный на основе Лето Банка и начавший работать в марте 2016 года. Банк планирует увеличить количество региональных отделений с существовавших на момент начала работы 340 до 15 тыс. в 2018 году, в связи с чем идет активный набор персонала в разных регионах страны.

В структуре банковских вакансий более половины занимают позиции, связанные с обслуживанием клиентов и продажей банковских продуктов: специалисты фронт-офиса, кассиры-операционисты, менеджеры по привлечению клиентов, кредитные менеджеры и т. д.

В долгосрочном периоде доля таких вакансий будет уменьшаться, т. к. на многих участках работы возможно заменить человеческий труд новыми технологиями. В первую очередь автоматизация коснется сравнительно простых бизнес-процессов, т. е. наименее квалифицированного персонала. В зоне риска находятся кассиры, операционисты, специалисты фронт-офиса: все большая часть их функционала переходит в онлайн и банкоматы.

Однако это не значит, что в банковской сфере резко снизится спрос на персонал. Во-первых, автоматизация процессов происходит поступательно, что позволяет рынку труда приспосабливаться к накапливающимся изменениям: у специалистов будет возможность либо повысить квалификацию, чтобы остаться в отрасли на более высокой позиции, либо уйти в смежные сферы. Причем предпочтителен первый вариант, т. к. массовые позиции находятся в зоне риска не только в банковской сфере, но и в остальных, включая смежную сферу страхования.

Во-вторых, автоматизация и внедрение технологий требуют от компаний значительных затрат. Банки уже давно вкладывают деньги в это направление, но масштаб вложений и скорость отдачи неодинаковы в разных компаниях. Это значит, что процессы, которые в одном банке уже действуют в автоматическом режиме, в другом еще не автоматизированы. В связи с этим в определенные моменты времени может даже возникнуть повышенный спрос на специалистов, которые умеют делать вручную то, что в большинстве банков уже автоматизировано (по аналогии с ситуацией в производстве, где может очень цениться рабочий, умеющий обращаться со станком 1960-х годов выпуска).

В конечном итоге внедрение технологий изменит структуру спроса на персонал в банковской сфере: массовый персонал станет менее востребованным, в то же время появится больше вакансий для IT-специалистов, инженеров, специалистов техподдержки, аналитиков. Пока мы еще только в начале этого пути: сейчас вакансий для IT-специалистов в банках в шесть раз меньше, чем вакансий, связанных с продажами и обслуживанием клиентов, говорится в исследовании.

Партнер рекрутинговой компании Marksman Наталья Валдаева указывает на сезонный фактор, но также отмечает нежелание банковских работников менять работодателя. «В банках первый квартал, а особенно январь, — довольно загруженный период. В феврале — марте мы увидим больше резюме. Но, бесспорно, банковские специалисты всех уровней (от топ-менеджмента до рядовых сотрудников) крайне консервативны сегодня в отношении поиска новой работы», — говорит она.

Отчасти это связано с «чисткой» банковского рынка. «Сегодня нередки случаи, когда люди за год делают по несколько переходов из одного закрывшегося банка в другой, который также вскоре закрывается, а потом и вовсе не могут найти работу: либо действует ограничение регулятора, либо другие банки-работодатели, видя столь много переходов, с опаской относятся к таким кандидатам», — добавляет эксперт.

В банках говорят, что в любой экономической ситуации заинтересованы в профессионалах.

В пресс-службе СМП Банка отметили: «В любой макроэкономической обстановке мы заинтересованы в сильных квалифицированных специалистах. За опытных и интересных людей всегда приходится конкурировать. СМП Банк год от года растет, а конкуренция ужесточается — нашими оппонентами в борьбе за лучшие кадры становятся все более и более крупные банки. Что касается боязни смены работы у сотрудников финансовых организаций, то пик кризиса, по нашему мнению, пройден, и люди стали смелее принимать решение о переходе на новое место работы».

По словам директора департамента по работе с персоналом Абсолют Банка Татьяны Григоренко, было много разговоров на тему того, что банковская сфера становится более уязвимой и поэтому самые сильные покидают ее. «Но по факту сильные не становятся слабее, скорее, происходит естественный отбор, и те, кто повышает свои навыки, расширяет компетенции, становятся более востребованными. И, напротив, на фоне сокращения числа банков выявляется истинная компетенция сотрудников на всех уровнях», — подчеркнула она.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

