Валютные интервенции Минфина не оказали сильного влияния на рубль. Такое мнение высказали опрошенные порталом Банки.ру эксперты.

«Рынок не заметил какого-либо влияния покупок Минфина — сегодня рубль торгуется слабее вслед за нефтью, в целом, динамика не отличается от обычной», — считает начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев также отмечает отсутствие видимых эффектов от начала покупки валюты Минфином. «Это и неудивительно: согласно официальной информации на сайте Минфина от 3 февраля, объем налоговых «излишков» составляет всего 113,1 млрд рублей. Эту сумму делим на количество рабочих дней в феврале, и получаем объем ежедневных закупок валюты. А учитывая, что среднедневной объем валютного сегмента в январе на Московской бирже 1 трлн 139 млрд рублей, закупки Минфина равносильны 0,4% от объема торгов за день. В сущности, капля в море», — рассказывает эксперт.

По словам Пушкарева, расчетливый спрос на рубли в любом случае поддержит интерес инвесторов к российским облигациям федерального займа (ОФЗ), которых привлекает доходность свыше 8% годовых.

СМИ: ЦБ начнет покупать валюту для Минфина 7 февраля Центральный банк РФ планирует начать покупку валюты для целей Министерства финансов 7 февраля, сказали Reuters источник в Минфине и источник, близкий к Центральному банку РФ.

При этом часть аналитиков считает, что действия Минфина все же отразились на рынке. «Рубль к доллару в первые день интервенции подешевел примерно на 0,5 рубля, что в нынешних условиях достаточно много. С другой стороны, интервенции со стороны ЦБ в интересах Минфина оказали здесь минимальное влияние, так как сыграло роль общее падение спроса на рубли. Кроме того, снижались цены на нефть, что также оказывало давление на курс российской валюты», — предостерегает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

Он заявил, что снижение спроса на рубли сейчас очень заметно: упали ставки межбанка, депозитный аукцион казначейства не состоялся. «То есть на рынке нет проблем с рублевой ликвидностью. В такой ситуации рубль может снижаться под влияние интервенций более активно, чем ожидалось, но как только цены на нефть начнут расти, будет укрепляться и рубль, вне зависимости от этих интервенций», — подчеркивает Люшин.

Во вторник, 7 февраля, валюта потеряла приблизительно 1% в течение торговой сессии, рассказал начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют Банка Владимир Борисов. «Существенного эффекта действия Министерства финансов на внутреннем валютном рынке не произвели. Это было ожидаемо, в таком движении и реакции рынка больше спекулятивной составляющей», — добавляет он.

«Если смотреть в долгосрочной перспективе, то в первые месяцы никаких серьезных рисков для рынка не предвидится, потому что действуют очень мощные факторы противодействия росту курса доллара», — считает профессор департамента финансов ВШЭ Александр Абрамов. «Пока что стабильность рубля основана на 10-процентном ключевой ставки. Но она не будет долго держаться, потому что это главная причина того, что кредитование и экономика не растут. Пока ключевая ставка высокая, Минфин может делать это безо всяких рисков. Миллиард долларов рынок переживает. Как только ключевая ставка пойдет вниз — это становится очень рискованной игрой», — считает эксперт.

В пресс-службе РНКБ заявили, что финучреждение не отмечает изменений уровня спроса на наличную иностранную валюту в операционных офисах банка.



Ранее сообщалось, что Минфин начнет операции по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета с 7 февраля. «По оценке Банка России, проведение Минфином операций на валютном рынке с февраля 2017 года не препятствует достижению цели по инфляции 4% к концу 2017 года», — говорилось в сообщении ЦБ.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru