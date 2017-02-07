Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности Нико-Банку до уровня «А(I)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе организации.



«Повышение уровня рейтинга, обусловлено улучшением показателей рентабельности банка (за 2016 год ROE составила 9,3%, ROA — 1,3% без учета СПОД, против 0,8% и 0,1% соответственно за 2015 год) на фоне стабильно высоких показателей качества кредитного портфеля. Кроме этого, ключевым активом банка является портфель высококачественных и необремененных ценных бумаг, хранящийся в надежных депозитариях, что позволяет банку оперативно привлечь значительный объем ликвидности (в среднем около 30% нетто-активов) и оказывает поддержку рейтингу», — отметили в RAEX.

Позитивно на рейтинг Нико-Банка также влияют высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (отношение обеспечения с учетом ценных бумаг, поручительств и гарантий к выданным ссудам составило 632,7% на 1 января 2017 года) и высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности.

По мнению экспертов RAEX, негативно на рейтинг влияет зависимость Нико-Банка от средств физических лиц как основного источника фондирования (64,5% валовых пассивов на 1 января 2017 года) при их низкой географической диверсификации (на 1 января 2017 года 100% средств физлиц привлечено в Оренбургской области). Давление на рейтинг также продолжают оказывать уязвимость запаса ликвидности к досрочному оттоку привлеченных средств свыше одного дня и высокая зависимость ресурсной базы от средств крупнейшей группы кредиторов, заключили аналитики.

