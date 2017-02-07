Санкции в отношении России должны сохраняться до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения, сообщили члены подкомитета Европарламента по безопасности и обороне, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Большинство членов подкомитета призвали ЕС обеспечить выполнение Минских соглашений, они также готовы инициировать резолюцию парламента о последних событиях на Украине.

В ходе встречи также обсуждалась позиция президента США Дональда Трампа по России. Согласно исследованию парламента, РФ готова «отстаивать свою роль в качестве глобального центра влияния».