Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в столичном Банке Развития Технологий, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 298,911 млн рублей. Об этом агентство сообщило на своем сайте, уточнив, что наиболее значительная недостача — на 214,66 млн рублей — связана с отсутствием правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, учитываемое на балансовых счетах банка.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (банковское оборудование, мебель) в количестве 786 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

Напомним, лицензия у БРТ была отозвана 27 мая 2016 года, а 2 августа банк был объявлен банкротом. Центробанк указывал на «дыру» в балансе БРТ на 931 млн рублей.

​ЦБ: из Банка Развития Технологий были выведены активы путем выдачи невозвратных кредитов В Банке Развития Технологий были выявлены операции, имеющие признаки вывода активов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ по результатам финансового обследования кредитной организации.



Кроме того, АСВ сообщило во вторник о выявлении недостачи на 90,144 млн рублей в банке «Богородский» (Нижегородская область). Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием документов, подтверждающих задолженность, а также с «передачей неотделимых улучшений в арендованных помещениях арендодателю».

При этом в «Богородском» также выявлено неучтенное имущество (оргтехника, мебель и пр.) в количестве 2 171 единицы.



ЦБ отозвал лицензию у «Богородского» 24 марта 2016 года. Банк был признан банкротом 30 мая. Регулятор оценил отрицательную разницу между активами и обязательствами банка почти в 600 млн рублей.