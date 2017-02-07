Итальянский фонд помощи банкам Atlante ожидает, что Европейский центральный банк одобрит слияние двух проблемных банков страны — Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca, вероятно, при государственной поддержке, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Фонд размером 20 млрд евро был создан в прошлом году итальянским правительством, чтобы принять на себя проблемы двух банков, которые не смогли увеличить капитал на 2,5 млрд евро и оказались под угрозой ликвидации, дестабилизируя ситуацию в банковском секторе Италии. Фонд финансируется за счет итальянских банков и страховщиков.

Эксперты ожидают, что ЕЦБ одобрит план слияния банков только при поддержке государства, чтобы снизить риск того, что план по реструктуризации потерпит неудачу.

Двум убыточным банкам нужно больше капитала для покрытия убытков от ожидаемых списаний по кредитам. Они также должны сократить расходы, которые в настоящее время «съедают» весь доход.

Ожидается, что сделка по слиянию может быть закрыта уже в сентябре 2017 года. Atlante может использовать оставшиеся 1,7 млрд евро, чтобы в дальнейшем инвестировать в объединенный банк. В конце прошлого года фонд влил около 938 млн евро в проблемные банки.