Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в 2016 году снизились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 17,6% — до 4,83 трлн рублей. Об этом говорится в мониторинге Минэкономразвития «Об итогах социально-экономического развития РФ».

«Согласно предварительной оценке Минфина России, доходы федерального бюджета за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, сократились на 199,7 млрд рублей, или на 1,5%, из них нефтегазовые доходы — на 1 031,0 млрд рублей», — отмечается в документе.

При этом ненефтегазовые доходы выросли за прошлый год по отношению к 2015 году на 10,7% (декабрь к декабрю — на 49,9%) и составили 10,3% ВВП за весь 2016 год, в декабре — 18,6% ВВП. «Увеличение ненефтегазовых доходов, в частности, связано с ростом поступлений доходов от использования имущества. Прирост поступлений этих доходов составил по отношению к 2015 году 86,1%, включая продажу акций ПАО «НК «Роснефть» на сумму 710,8 млрд рублей в декабре 2016 года», — отметили в МЭР.