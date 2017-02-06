Кризис и санкции не помешали деятельности российских банков на Кипре, им удалось укрепить свои позиции на острове. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России на Кипре Станислав Осадчий.

«Что касается наших банков, представленных на острове, то им удалось не только удержаться на плаву в условиях кризиса, но и укрепить свои позиции здесь, — отметил он. — Насколько нам известно, не помешали их деятельности и введенные Европейским союзом антироссийские санкции».

«Одним из ведущих кредитных учреждений на Кипре является РКБ («дочка» российского ВТБ 24), который включен ЕЦБ в число четырех кипрских системообразующих банков еврозоны, — продолжил дипломат. — По сравнению с другими кредитными учреждениями, РКБ является высоколиквидным и активно расширяет свою сеть на острове: в 2015 году открыты дополнительные офисы в Никосии и Лимасоле». Кроме того, добавил он, в Лимасоле действует также отделение российского Промсвязьбанка.

По словам посла, отношения между РФ и Кипром сохраняют позитивную динамику, а их «движущей силой продолжает оставаться тесное экономическое сотрудничество, которое, правда, зачастую подвергается непростым испытаниям».

«Известно, к какому хаосу на острове привел финансовый кризис 2013 года, — напомнил Осадчий. — Он не только серьезно ослабил экономику Кипра, но и нанес существенный удар по российским бизнес-интересам на острове. Российские граждане и компании понесли многомиллионные убытки в результате беспрецедентной «стрижки» депозитов, проведенной правительством Кипра под давлением международных кредиторов. Несмотря на это, в те тяжелые для Республики Кипр времена Российская Федерация пошла навстречу кипрскому правительству, реструктуризировав ранее выданный Кипру кредит в размере 2,5 миллиарда евро, предоставив отсрочку его выплаты и снизив процентную ставку».