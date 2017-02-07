Потребительская уверенность россиян немного снизилась в IV квартале 2016 года. Об этом свидетельствует обновленный «потребительский индекс Иванова» — рассчитываемый Сбербанком (аналитическим департаментом его корпоративно-инвестиционной структуры Sberbank CIB) индикатор, в котором центральный персонаж — условный Иванов — выступает в качестве «типичного представителя российского среднего класса».

Индекс потребительской уверенности, который укреплялся с IV квартала 2015 года, опустился в IV квартале 2016-го до минус 16% с минус 15% в III квартале. Хотя это значительно выше минус 24%, наблюдавшихся в IV квартале 2015 и 2014 годов, индекс находится ниже докризисного уровня (минус 9% в среднем за 2013 год), указывают аналитики.

Они отмечают некоторое поквартальное снижение всех компонентов индекса, за исключением оценки перспектив личного благосостояния, которая осталась на уровне 3% в прошлом квартале. Оценка национального благосостояния за последние 12 месяцев снизилась до минус 27% (с минус 25% в III квартале 2016 года, лучшего значения за последние два года). Оценка перспектив национального богатства на следующие 12 месяцев уменьшилась с минус 5% до минус 6%. Это было отражено в значительном увеличении доли тех, кого больше всего беспокоит экономический рост страны.

После замедления индекса потребительских цен в РФ беспокойство по поводу инфляции стало рекордно низким (в IV квартале 2016 года его отметили 53% респондентов). Коррупция стала основной проблемой для беспокойства (59%, на 2 процентных пункта больше, чем в III квартале, и на 5 п. п. — чем годом ранее), достигнув максимального уровня за последние два года. Безработица занимает второе место: эту проблему отметили 51% (плюс 1 п. п. к прошлому кварталу). Только 20% респондентов были обеспокоены обменным курсом рубля (на 1 п. п. больше по сравнению с предыдущим кварталом).

Доля Ивановых, чувствительных к уровню цен, уменьшилась с рекордных 77% во II квартале и 76% в III квартале 2016 года, но остается довольно высокой: 75%. При этом доля тех, кто перешел на более дешевые товары, увеличилась до 71% с 68% в предыдущем квартале. В числе прочего отмечается, что затраты на продукты питания для празднования Нового года снизились на 4% по сравнению с предыдущим годом.



Исследование, которое по заказу Sberbank CIB проводит агентство Cint, по методологии близко к ежеквартальным исследованиям Росстата и аналогичным индексам в странах ЕС, однако охватывает более широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. В опросе приняли участие 2,3 тыс. граждан в возрасте 18—65 лет из 164 городов России с населением более 100 тыс. человек. Погрешность оценивается менее чем в 2%.