Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Алмазэргиэнбанка на уровне «A+(III)». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза организации.

«Положительное влияние на рейтинговую оценку по-прежнему оказывает административная и финансовая поддержка со стороны Республики Саха (Якутия): в частности, увеличение уставного капитала на 250 млн рублей в четвертом квартале 2016 года позволило банку нарастить запас по нормативу Н1.2 (на 1 января 2017 года основной капитал позволяет абсорбировать полное обесценение до 6,5% остатка ссудной задолженности без сокращения активов под риском против 5,1% на 1 октября 2016 года)», — говорится в сообщении.

Аналитики также позитивно оценивают хорошую операционную эффективность деятельности банка (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 133,7% за IV квартал 2016 года), низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 января 2017 года Н7 равен 221%), а также рост показателей рентабельности.

По мнению экспертов RAEX, ограничивают уровень рейтинга Алмазэргиэнбанка отдельные признаки ухудшения качества кредитного портфеля в сочетании с его низкой оборачиваемостью. При этом аналитики отмечают повышенную зависимость норматива долгосрочной ликвидности от стабильности средств на счетах клиентов (Н4 без учета минимальных за последние 12 месяцев совокупных остатков по счетам физических и юридических лиц срочностью до года составил 168,4% на 1 января 2017 года) и ограниченный спектр источников дополнительной ликвидности.