Национальный банк Белоруссии с 15 февраля снизит ставку рефинансирования с 17% до 16% годовых, сообщили в пресс-службе регулятора.



«С 15 февраля 2017 года снижаются ставка рефинансирования (с 17% до 16% годовых) и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков (с 22% до 20% годовых). Инфляционные процессы в стране продолжают замедляться. Прирост потребительских цен в декабре 2016 года к декабрю 2015-го составил 10,6% (при целевом ориентире 12%), в январе 2017 года ожидается на уровне 9,6% в годовом выражении, в феврале — марте — около 9%», — говорится в релизе.

По данным Нацбанка Белоруссии, основное влияние на сдерживание инфляции продолжают оказывать монетарные факторы. Так, прирост средней широкой денежной массы в январе текущего года к январю прошлого составил 0,3%, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям.