Более высокие цены на нефть продолжат влиять на проводимую политику в России. Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства Fitch Ratings.

Как напоминают аналитики, в пятницу ЦБ РФ в очередной раз (по итогам третьего заседания подряд) оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 10%. Регулятор заявил, что более медленный рост потребительских цен частично отражает временные факторы и что его возможности по снижению ключевой ставки в первом полугодии 2017 года уменьшились. Это подкрепляет мнение Fitch о том, что политика останется сфокусированной на снижении инфляции в сторону целевого уровня ЦБ РФ в 4% и «привязке» инфляционных ожиданий.

Аналитики подчеркивают, что применение инфляционного таргетирования вслед за введением гибкого обменного курса было ключевой составляющей значительных мер, принятых властями в условиях шока по цене на нефть, что способствовало решению Fitch изменить на «стабильный» прогноз по суверенным рейтингам России «BBB-» в октябре 2016 года. Высокие реальные ставки подкрепляли снижение инфляции, которая упала до 5,4% в декабре, что означало среднегодовую ставку инфляции в 2016 году ниже половины уровня 2015 года (7,2% в сравнении с 15,5%).

В Fitch указывают, что хотя повышение цен на нефть должно быть позитивным для российской экономики и внешнего и бюджетного счетов страны, «это также ставит новые задачи в плане проводимой политики. Повышение курса рубля на фоне увеличения цен на нефть может создать риски посредством макроэкономических дисбалансов, повышения реального обменного курса и снижения конкурентоспособности ненефтяного экспорта».

Власти РФ предпринимают шаги для решения этих вопросов, констатируют в рейтинговом агентстве. Министерство финансов России в прошлом месяце объявило переходное бюджетное правило, которое правительство планирует включить в Бюджетный кодекс и в соответствии с которым налоговые доходы по нефти и газу при превышении ценами 40 долларов за баррель (целевой уровень по цене на нефть в бюджете на 2017 год) будут направляться в Резервный фонд. Эти дополнительные налоговые доходы по нефти и газу в национальной валюте будут использоваться для покупки иностранной валюты (исходя из ежемесячных оценок по вероятному отклонению от бюджетных прогнозов), чтобы снизить волатильность обменного курса, обусловленную ценами на нефть.

Пополнение Резервного фонда (который, как полагали в Fitch, был бы исчерпан в этом году по мере использования государством внутренних сбережений для финансирования дефицита) помогло бы России восстановить валютные и фискальные буферы. Fitch на настоящий момент не считает, что новая система покупки валюты сократит способность рубля абсорбировать шоки, так как, по мнению аналитиков, в случае резкого падения обменного курса власти вмешаются с целью его поддержки лишь при цене на нефть ниже 40 долларов. Использование избыточных нефтяных и газовых налоговых доходов для финансирования интервенций на валютном рынке может эффективно стерилизовать эти покупки.

«Эффективность этих новых мер будет частично зависеть от степени координации между монетарной и фискальной политикой. Увеличение ликвидности в национальной валюте в случае повышения бюджетных расходов или ожиданий более слабого рубля может сказаться на инфляционных ожиданиях», — рассуждают в Fitch.



«Приверженность укреплению бюджета и сдерживанию расходов, как следствие, была бы ключевым моментом поддержки для жесткой монетарной политики. Переходное бюджетное правило сокращает краткосрочные риски перехода к процикличному фискальному подходу. В то же время среднесрочные фискальные меры пока не полностью оформлены, и это может не произойти до периода после президентских выборов, предстоящих в марте 2018 года», — говорится в комментарии агентства.