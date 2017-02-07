Онлайн-сервис денежных переводов WorldRemit стал доступен на Украине, в Армении, Белоруссии и Казахстане в рамках нового этапа партнерства сервиса с платежной системой Contact. Об этом сообщили в пресс-службе российской платежной системы во вторник.

Там напомнили, что в конце прошлого года WorldRemit и Contact запустили услугу получения денежных переводов по всей России. В настоящее время сервис получил распространение на рынки стран ближнего зарубежья. Пользователи WorldRemit могут отправлять денежные переводы с получением наличными более чем в 3 тыс. пунктов на Украине, 330 пунктах в Казахстане, 120 в Белоруссии и 65 в Армении.



С помощью приложения WorldRemit для iOS и Android или веб-сайта worldremit.com жители более чем 50 стран могут отправлять денежные переводы по 125 направлениям.