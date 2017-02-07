Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности МФБанку на уровне «B» и отозвало его в связи с отказом банка от его поддержания. Перед отзывом по рейтингу был сохранен «негативный» прогноз, говорится в релизе организации.



«К негативным факторам агентство относит низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля имущественными залогами (покрытие ссудного портфеля юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 30%) и слабые конкурентные позиции на московском банковском рынке», — отмечается в сообщении.

Кроме того, негативно на рейтинг МФБанка повлияли недостаточная сбалансированность активов и пассивов в краткосрочной перспективе (на 1 января 2017 года Н3 = 67,5%), повышенная концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах и отсутствие существенных источников дополнительной ликвидности.

По мнению аналитиков RAEX, позитивно на рейтинг повлияли приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 января 2017-го крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов — 38,2%) и приемлемый уровень достаточности капитала (на 1 января 2017 года Н1.0 = 13,0%, Н1.2 и Н1.1 = 12,1%).