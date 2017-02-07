Банк с центральным офисом в Москве перепутал клиентов-тезок из разных регионов, в связи с чем деньги были ошибочно взысканы с человека, не являвшегося должником. Как следует из сообщения Генпрокуратуры РФ, деньги удалось вернуть после вмешательства Хамовнической межрайонной прокуратуры Москвы, которая провела проверку по обращению Прокуратуры Дзержинска Нижегородской области.

Установлено, что в сентябре 2016 года в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель на основании ответа банка о наличии счетов у должника, зарегистрированного в Нижегородской области, и денежных средств на этих счетах вынес постановление об обращении взыскания на деньги мужчины в банке. Исполнительное производство было окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в документе.

Однако впоследствии выяснилось, что взыскание обратили на денежные средства гражданина, являвшегося однофамильцем и полным тезкой должника с аналогичной датой рождения, только зарегистрированного в Тверской области. В связи с этим судебный пристав-исполнитель отменил постановление об обращении взыскания на денежные средства.

«Таким образом, в результате предоставления банком некорректной информации о наличии денежных средств должника на счетах, открытых на имя однофамильца, в счет погашения задолженности по исполнительному производству списаны денежные средства и перечислены на депозитный счет отдела УФССП России по Нижегородской области», — говорится в сообщении правоохранителей.



Хамовнический межрайонный прокурор внес в адрес руководства банка представление об устранении выявленных нарушений и недопущении подобного впредь. Банк вернул незаконно списанные денежные средства владельцу. Также сообщается, что в настоящее время банком рассматривается вопрос об изменении регламента идентификации физических и юридических лиц в исполнительных документах во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов.