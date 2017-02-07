Рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента банка «Национальный Стандарт» на уровне «B/B» и рейтинг по национальной шкале «ruBBB+» в список CreditWatch Negative («рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями»), сообщили в пресс-службе S&P.



«Помещение рейтингов в список CreditWatch отражает сокращение бизнес-позиции банка «Национальный Стандарт» и дополнительное давление на его показатели капитализации и прибыльности, что, по нашему мнению, ограничивает способность банка абсорбировать убытки в по-прежнему неблагоприятной экономической ситуации в России», — говорится в релизе.

В 2016 году банк «Национальный Стандарт» продемонстрировал структурное снижение способности генерировать прибыль и динамики роста бизнеса в основном направлении деятельности, что обусловило чистые убытки в размере 820 млн рублей по итогам первых девяти месяцев 2016 года по МСФО. По оценкам S&P, кредитный портфель (брутто) банка сократится примерно на 25% в прошлом году (по МСФО). Аналитики полагают, что уровень концентрации банка на отдельных контрагентах и секторах вырос.

«В связи с этим мы пересмотрели оценку бизнес-позиции банка с «умеренной» на «слабую» и, как следствие, оценку характеристик собственной кредитоспособности банка (stand-alone credit profile — SACP) с «b» на «b-». Мы ожидаем, что доля рынка банка «Национальный Стандарт» останется относительно небольшой в ближайшие 12—18 месяцев, принимая во внимание его взвешенную стратегию роста бизнеса. Мы полагаем, что банк находится в переходном периоде. Ухудшение его финансовых показателей обусловлено главным образом продолжающимися изменениями стратегии и бизнес-модели, в связи с чем рейтинг банка включает надбавку в одну ступень», — отметили эксперты.



S&P планирует вывести рейтинги банка из списка CreditWatch в ближайшие три месяца. «Мы можем подтвердить рейтинги банка «Национальный Стандарт» и вывести их из списка CreditWatch, если получим надежные доказательства того, что новая стратегия банка является устойчивой и способствует повышению стабильности и диверсификации его бизнеса при отсутствии ухудшения показателей качества активов», — заключили в S&P.