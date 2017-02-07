Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанку на уровне «В++» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза организации.



«Позитивное влияние на рейтинг оказывают хорошие показатели ликвидности (Н2 = 117,0%, Н3 = 215,5%, Н4 = 10,0%; покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами — более 19% на 1 января 2017 года), высокие показатели обеспеченности (покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий превысило 500%; без учета — порядка 180% на 1 января 2017 года) и невысокая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах», — отмечается в сообщении.

По мнению экспертов RAEX, давление на рейтинг Ставропольпромстройбанка оказывают невысокие значения норматива достаточности основного капитала (Н1.2 = 8,5% на 1 января 2017 года) и слабая устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (по состоянию на 1 января 2017-го по нормативу Н1.2 банк выдерживал обесценение порядка 3% кредитного портфеля без увеличения капитала или снижения активов под риском). Ограничивают уровень рейтинга высокая концентрация деятельности на ключевом регионе присутствия и длительное сотрудничество с одним аудитором отчетности, заключили в RAEX.