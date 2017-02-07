Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанку на уровне «В++» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза организации.
«Позитивное влияние на рейтинг оказывают хорошие показатели ликвидности (Н2 = 117,0%, Н3 = 215,5%, Н4 = 10,0%; покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами — более 19% на 1 января 2017 года), высокие показатели обеспеченности (покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий превысило 500%; без учета — порядка 180% на 1 января 2017 года) и невысокая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах», — отмечается в сообщении.
По мнению экспертов RAEX, давление на рейтинг Ставропольпромстройбанка оказывают невысокие значения норматива достаточности основного капитала (Н1.2 = 8,5% на 1 января 2017 года) и слабая устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (по состоянию на 1 января 2017-го по нормативу Н1.2 банк выдерживал обесценение порядка 3% кредитного портфеля без увеличения капитала или снижения активов под риском). Ограничивают уровень рейтинга высокая концентрация деятельности на ключевом регионе присутствия и длительное сотрудничество с одним аудитором отчетности, заключили в RAEX.
ПАО «Ставропольпромстройбанк» — небольшой по размеру активов региональный фининститут. При относительно невысоких показателях банковской деятельности занимает ведущее место в рейтинге среди финучреждений Ставропольского края. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов и привлечение средств физических лиц во вклады, достаточно активен на рынках межбанковского кредитования и ценных бумаг. Основным источником фондирования выступают остатки на счетах корпоративных клиентов и частных лиц. На текущий момент банк контролируется частными лицами, в числе которых Александр Каплан, Экман Мардахаев, Алим Сокуров и Заудин Табухов. На настоящий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Экман Мардахаев −28,53%, Алим Сокуров (20,76), Заудин Табухов (19,00%), Александр Каплан (18,00%). Альберт Фиров владеет долей в 6,76%, Кирилл Николаев — 2,58%, Андрей Неврев — 1,38%, акционеры-миноритарии — 2,96%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 8,10 млрд рублей (242-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,06 млрд, кредитный портфель — 3,68 млрд, обязательства перед населением — 2,66 млрд.