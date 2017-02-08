На азиатских фондовых торгах в среду наблюдается отрицательная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 7:22 мск на 0,01% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 18 909,43 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,09%, до 23 310,29, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 142,93, уменьшившись на 0,32% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в минусе на 0,35% — на отметке 3 060,36. Южнокорейский KOSPI просел на 0,56% и равняется 2 063,62.

«Азиатские рынки торгуются в основном на отрицательной территории. Инвесторы проявляют осторожность на фоне предвыборной кампании в Европе. Есть риск прихода к власти ультраправых сил, устойчивость Еврозоны может быть под угрозой. Спреды между немецкими и французскими облигациями на максимуме за четыре года. Политическая нестабильность оказывает поддержку защитным активам. Иена и золото пользуются спросом. Однако падение нефтяных котировок оказывает давление на развивающиеся рынки», — отмечает эксперт БКС Константин Карпов.