Следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около 46 млрд долларов. Предполагаемый организатор ОПС, бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русский Земельный Банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

В уголовном деле о незаконных финансовых, в том числе обнальных, операциях на сотни миллиардов рублей фигурируют несколько десятков человек. Расследование началось в октябре 2015 года, когда в Ростове-на-Дону сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны, а впоследствии по решению суда арестованы экс-председатель правления ООО «КБ «Донинвест»» Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Позже к ним присоединились одна из владелиц банка «Донинвест» Оксана Ермакова, член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков и еще несколько рядовых исполнителей. Еще двое — питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов — находятся в розыске. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке, и именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки выводили похищенные деньги.

Когда начали вырисовываться межрегиональные связи участников группы, дело для дальнейшего расследования передали из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД. По версии следствия, сотрудники «Донинвеста» были причастны к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных фирм выводились в офшоры. В дальнейшем выяснилось, что этой схемой пользовался и новый менеджмент банка, теневым владельцем которого считался Григорьев. По состоянию на 1 января 2017-го банк, обанкротившийся за два года до этого, по данным АСВ, задолжал клиентам более 1,6 млрд рублей. Ранее бизнесмен выступал совладельцем также разорившихся банков «Западный» (долг 24,6 млрд рублей), «Транспортный» (44,2 млрд) и Русского Земельного Банка (7 млрд).

Все они лишились лицензий в 2014—2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился Александр Григорьев.

СМИ: банкиру Александру Григорьеву добавили дело о создании преступного сообщества Следственный департамент МВД России возбудил в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русского Земельного Банка Александра Григорьева уголовное дело об организации преступного сообщества. Об этом сообщает газета «Коммерсант», которой также известно, что помимо Григорьева фигурантами дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена.

Задержали его 30 октября 2015 года в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого он, по версии следствия, и является. В рамках дела на этот торговый центр, а также недвижимость (квартиры, дома, земельные участки) фигурантов в целях погашения ущерба по решению суда наложен арест.

В ходе дальнейшего расследования правоохранительные органы пришли к выводу, что Григорьев не только причастен к хищению денег из вышеупомянутых банков, но и является лидером одного из самых крупных в России ОПС (ст. 210 УК РФ), занимавшегося незаконными обнальными операциями. В общей сложности в них было задействовано более 500 человек, использовавших около 70 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, «Российский Кредит», «Истком-Финанс», «Транспортный», МАСТ-Банк, Анталбанк, Интеркапитал-Банк, Русский Земельный Банк, «Таурус», «Европейский Экспресс», «Рублевский», «Балтика», Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

По данным МВД, используя счета в этих финансовых структурах, участники ОПС за последние несколько лет могли вывести из страны около 46 млрд долларов, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн рублей.

Впрочем, пока расследование завершено лишь по нескольким эпизодам криминальной деятельности группы. В материалах, с которыми начали знакомиться фигуранты дела, речь идет о хищениях из банков «Донинвест» и «Западный» около 2 млрд рублей.