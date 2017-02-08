Долг Греции по-прежнему крайне неустойчив, необходимо существенное сокращение долга, говорится в опубликованном обзорном докладе МВФ.



«Государственный долг Греции остается очень неустойчивым, несмотря на щедрую официальную помощь, предоставленную европейскими партнерами», — отмечается в докладе.

Фонд рекомендовал Греции реализовывать реформы. МВФ считает, что Греции требуется не дальнейшее сокращение расходов, а улучшение фискальной дисциплины и собираемости налогов. В финансовом секторе необходимо снизить процент «плохих» долгов, улучшить регулирование банков. «Но даже с реализацией этих амбициозных политических мер Греция не может вырасти из своей долговой проблемы. Греции требуется существенная помощь с долгом со стороны европейских партнеров, чтобы восстановить устойчивость долга», — говорится в докладе.

Согласно докладу, реальный рост ВВП страны оценивается в 0,4% в 2016 году и составит 2,7% в 2017-м. Безработица за тот же период незначительно снизится — с 23,2% до 21,3%. Государственный долг составит 181% ВВП. Ранее базовый сценарий МВФ предполагал рост долга Греции до 275% ВВП к 2060 году — таким образом, в том же году потребности в кредитовании выросли бы до 62% ВВП. Уже в 2024 году на них пришлось бы тратить 15% ВВП Греции.