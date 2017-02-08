Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка. Изменения предусматривают участие ВЭБа в проектах Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Основные направления инвестиционной деятельности Внешэкономбанка дополнены реализацией проектов, направленных на развитие инноваций, и участием в проектах НТИ», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что предусматриваются участие ВЭБа в реализации проектов НТИ путем финансирования на возвратной основе проектов НТИ и выдачи гарантий; проведение экспертизы проектов НТИ и подготовка заключений о возможности их финансирования на возвратной основе; участие в создании бизнес-акселератора для проектов НТИ, в банковском сопровождении проектов и расчетах между их участниками; право участвовать в реализации проектов НТИ, которые не соответствуют условиям и ограничениям, установленным меморандумом, в порядке и на условиях, определяемых решениями набсовета Внешэкономбанка.

НТИ — программа государственной поддержки перспективных отраслей.