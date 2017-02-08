Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее конкурсным управляющим банкротящегося Межпромбанка, приступило к реализации его активов, рассказали РБК несколько источников на банковском рынке. АСВ готовит к закрытию сделку по продаже поместья XVIII века под названием Lower Venn Farm в английском графстве Херефордшир. Это будет первый из зарубежных активов, средства от продажи которого поступят в конкурсную массу банка для расчета с кредиторами.



Приказы английского суда, разрешающие реализацию этого актива, а также особняка Old Battersea House XVII века в Лондоне, были вынесены еще летом 2016 года. На тот момент агентству оставалось определить их рыночную цену и продать. Тем не менее первая из двух сделок будет закрыта только в ближайшем будущем.

В отличие от продажи Old Battersea House, которая менее продвинулась, сделка с Lower Venn Farm имеет практическую ценность для кредиторов банка. Это единственный из раскрытых по приказу лондонского суда активов Пугачева, юридически не сокрытый за трастом. Следовательно, препятствий к перечислению средств в конкурсную массу не будет, в то время как средства от потенциальной продажи Old Battersea House будут заморожены на счете английских юристов агентства до разрешения по существу спора АСВ с Пугачевым о признании бизнесмена собственником трастовых активов. Судебный процесс по этому делу должен состояться в 2017 году.

В АСВ до закрытия сделки ограничились лишь общим комментарием. «По состоянию на февраль 2017 года агентство проводит необходимые мероприятия по продаже указанных двух объектов недвижимости. Сведения о результатах данных мероприятий могут быть раскрыты после заключения соответствующих договоров купли-продажи с покупателями и их исполнения сторонами», — говорится в ответе агентства на запрос РБК.

Цену сделки по продаже поместья агентство также не раскрывает. В представляющей интересы АСВ международной юридической компании Hogan Lovells, которая занимается оценкой стоимости поместья, не ответили на запрос РБК.

​СМИ: экс-глава Межпромбанка Пугачев мог отмывать деньги через датский банк Экс-глава Межпромбанка и бывший сенатор Сергей Пугачев, а также его сын Александр могли отмывать деньги через датский Jyske Bank. Об этом сообщила Датская вещательная корпорация (DR). Ее сотрудники вместе с привлеченными экспертами, изучая документы из так называемого «Панамского досье», обратили внимание на операции, проводившиеся компанией Александра Пугачева.



Опрошенные РБК участники рынка элитной недвижимости считают, что выручка от реализации Lower Venn Farm может варьироваться от сотен тысяч до нескольких миллионов фунтов стерлингов.

«Последняя сделка с этим объектом зарегистрирована в 2003 году. Продажная стоимость составила 379 тысяч фунтов. В настоящий момент стоимость объекта, исходя из динамики средних показателей индексации по региону, может составлять до 686 тысяч фунтов», — говорит консультант Etage Real Estate Юлия Ананьева.

По ее словам, такая оценка применима в основном для недвижимости среднего класса. Но по данным администрации графства Херефордшир, в 2010 году было получено разрешение на объемные ландшафтные работы в поместье, в том числе обустройство ландшафтного парка, террас, клумб, лужаек, бассейна, сада, объединение нескольких существующих прудов в один водоем и постройку оранжереи. В доме были проведены структурные ремонтные работы, заменены трубы и канализация, отремонтирована крыша, вставлены новые окна, установлена система кондиционирования, заменены двери, обшит фасад, инсталлированы карнизы и прочее, продолжает Ананьева.

«Вполне вероятно, что на объекте были совершены масштабные ремонтные работы, которые в корне могли изменить статус объекта», — подчеркивает она.

«С учетом того, что застройка в этом регионе, согласно картам Google, достаточно разряженная, фактор окружения может не иметь решающего значения для понижения коэффициента удорожания объекта в зависимости от выполненных ремонтных работ и других улучшений. Проверить, какие были применены материалы и сколько стоили реновационные работы, невозможно, поэтому можно заключить, что текущая стоимость объекта в зависимости от уровня реновации может составлять от 900 тысяч фунтов до 3 миллионов», — заключает Ананьева.

Эксперты компании Kalinka Group оценивают стоимость поместья в пределах 600—700 тыс. фунтов, также отмечая, что при оценке следует учитывать нюансы, связанные с формой владения поместьем и его состоянием.

По словам сотрудника международной юридической компании, цену также будет определять и способ продажи. Он указывает, что в Великобритании активы продают, как правило, на открытых торгах, так как это позволяет увеличить число потенциальных претендентов на покупку и максимизировать цену продажи. Ранее о намерении использовать именно такой механизм продажи заявляли и представители АСВ.