Минкомсвязь разработала законопроект, не позволяющий Минфину свободно распоряжаться деньгами бюджетного фонда, в который все российские операторы отчисляют 1,2% своей выручки. Минкомсвязь предлагает превратить этот резерв универсального обслуживания в полноценный целевой фонд. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект федерального закона, который министерство направило в правительство.

Сейчас перечисленные операторами деньги идут напрямую в федеральный бюджет, ими распоряжается Минфин. Чтобы направить эти деньги на те или иные нужды, нужно, чтобы Минфин внес соответствующие траты в бюджет или поправки к нему, а Дума утвердила их.



Минкомсвязь предлагает переименовать резерв универсальных услуг связи в фонд развития связи и внести корректировки в Бюджетный кодекс, чтобы обеспечить целевое расходование средств, поступающих в фонд, следует из документа.

Представитель курирующего связь вице-премьера Аркадия Дворковича подтвердила, что такие материалы Минкомсвязь действительно внесла в правительство. «Этот вопрос продолжает прорабатываться, и когда это будет рассматриваться на заседании правительства, неизвестно», — отмечает она. В Минэкономразвития знают о законопроекте Минкомсвязи и «в целом поддерживают», говорит представитель МЭР.

Это первичное обсуждение инициативы, и все еще может измениться, сказали собеседник в компании — операторе связи и источник в правительстве. Скорее всего, Минфин будет препятствовать одобрению законопроекта, уверен собеседник в одном из операторов связи.