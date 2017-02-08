Экономика Великобритании потеряет до 30 тыс. рабочих мест в финансовом секторе в результате Brexit, сообщает The Guardian со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel (Брюссель). Из них 10 тыс. мест касаются непосредственно финансового сектора, еще 20 тыс. — бухгалтерии, консалтинга, аудита и юристов.



Помимо этого, клиенты британских банков могут вывести из страны активы на сумму до 1,8 трлн евро. Пальма первенства среди финансовых центров ЕС, по мнению Bruegel, вместо Лондона будет принадлежать Франкфурту, в выигрыше также окажутся Париж, Амстердам и Дублин. Вместе с тем исследователи предупреждают, что вывод активов из Великобритании чреват импортом риска. По их мнению, географический разброс финансовых центров и разница в национальном регулировании без усиления регулирования банков могут привести к полноценному финансовому кризису.

Эти риски, утверждают в Bruegel, можно равномерно распределить в случае внедрения единого подхода к инвестиционному банкингу внутри ЕС вместо использования 27 национальных систем, каждая из которых может начать «нормативную гонку на дно» с целью ослабить регулирование и привлечь максимум выводимых из Великобритании средств. «Выход Великобритании из ЕС связан с рисками для обеспечения целостности и стабильности рынка. Без Великобритании 27 странам ЕС следует как можно скорее модернизировать свои нормы для обеспечения целостности рынка и финансовой стабильности», — говорится в докладе.

1 февраля британская Палата общин (нижняя палата парламента Великобритании) приняла законопроект о Brexit во втором чтении. Соответствующее голосование было проведено после решения Верховного суда, постановившего, что правительство страны не вправе принимать решение о выходе из ЕС без решения парламента, поскольку оно повлечет за собой изменения в британском законодательстве, что является прерогативой парламента.