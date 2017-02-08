Банк России может сделать ставки по отчислениям НПФ в соответствующий фонд плавающими, привязав их к доходности от размещения пенсионных накоплений. Хотя в результате взносы в фонд гарантирования вырастут, такой подход отбивает аппетит к риску у НПФ и чреват снижением начисляемых на счета клиентов доходов, пишет «Коммерсант».

По данным издания, введение плавающей системы ставок отчислений в фонд гарантирования пенсионных накоплений, который формирует Агентство по страхованию вкладов (АСВ), предложено в рабочей версии плана («дорожной карты») ЦБ по развитию финансового рынка до 2018 года.

Такая мера прописана в разделе «Развитие инструментария сглаживания негативного эффекта на финансовый рынок». Она предполагает «определение плавающих ставок отчислений в фонд гарантирования в зависимости от средней доходности в системе ОПС». Сроки реализации предложения — уже второе полугодие 2017 года. В действующей редакции «дорожной карты», размещенной на сайте ЦБ, такого пункта нет. «Дорожная карта» на 2017 год находится в стадии обсуждения, дополнительные комментарии преждевременны», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

В настоящее время в системе гарантирования пенсий АСВ состоит 41 НПФ. Совокупный объем пенсионных накоплений в этих фондах на 30 сентября 2016 года достиг около 2,1 трлн рублей. Как сообщили в АСВ, фонд гарантирования пенсий составляет 593 млн рублей.

В настоящее время отчисления НПФ в фонд гарантирования являются фиксированными. До 2016 года они составляли 0,0125% от суммы пенсионных накоплений в НПФ (с дисконтом 2,5%), с 2017-го до 2023-го величина взносов вырастет вдвое — до 0,025%. По решению совета директоров ЦБ, в случае двукратного сокращения фонда гарантирования взносы могут быть увеличены до 0,05%. Источником отчислений является доход от инвестирования пенсионных накоплений, однако в случае его нехватки отчисления идут из собственных средств (капитала) фондов.

При этом о возможности расширения действия системы гарантирования пенсий (не только на основную сумму накоплений, но и на инвестдоход на уровне не ниже инфляции) в конце прошлого года заявлял первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его оценке, реализация подобной инициативы повысит доверие граждан к пенсионной системе и мотивирует их к самостоятельному формированию пенсионного капитала, который должен прийти на смену ОПС с 2019 года.

По оценке участников рынка, вероятность повышения ставок отчислений в фонд гарантирования весьма высока, хотя и в среднесрочной перспективе.

