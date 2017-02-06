Федеральная антимонопольная служба назвала государство главной угрозой конкуренции и предложило президентским указом снижать государственное участие в экономике. По мнению ФАС, госкомпании должны прекратить скупать активы и начать продавать профильные, пишут «Ведомости».

ФАС доработало и внесло в правительство проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017–2019 годы. Документ прошел межведомственное обсуждение, в целом согласован и внесен в правительство с учетом пожеланий ведомств, говорит замруководителя ФАС Сергей Пузыревский: «Сейчас он доводится до совершенства».

ФАС считает необходимым снижать долю государства в экономике и предлагает делать это несколькими способами. Первый — сокращать рыночную долю государственных и муниципальных компаний. Правительство должно запретить госкомпаниям и ГУПам приобретать новые активы — и напрямую, и через «дочек». А от уже принадлежащих нужно избавляться, и не только от непрофильных. Госкомпании обязаны разработать программы отчуждения профильных активов, сказано в проекте указа.

Это не значит, что всем госкомпаниям сразу нужно отчуждать активы, объясняет Пузыревский: если компания эффективна, полноценный участник рынка и государство как владелец не ухудшает условия конкуренции на нем, актив можно оставить.

Отдельным законопроектом ФАС предлагает запретить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, а с 1 февраля 2018 года ликвидировать такую организационно-правовую форму. Это устаревшая и неэффективная форма, считают эксперты.

В следующую трехлетку будет акционировано всего 318 федеральных ГУПов из 1200, реформа не затрагивает ГУПы регионов и муниципалитетов. Но и акционирование идет медленно, отстает от плана, приводило «Ведомостям» данные Росимущество в конце 2016 года. Менеджменту ГУПов промедление выгодно — он выводит активы. Ликвидация ГУПов как юридической формы — сложная, но необходимая реформа, сказал изданию федеральный чиновник.

ФАС: государство и госкомпании контролируют 70% российской экономики Государство стремительно наращивает присутствие в экономике и является главным врагом конкуренции, следует из доклада Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции. За 10 лет доля государства и госкомпаний в экономике удвоилась и достигла 70%. Сегодня доклад ФАС рассмотрит правительство пишут, «Ведомости».

Государственная система действительно выстроена так, что для серьезных изменений нужно участие президента, говорит директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. Заявленные цели — снижение доли государства в экономике, расширение приватизации — как лозунги бесспорны, но рецептов в плане почти нет.

Борьба ФАС за конкуренцию похожа на борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров: есть ФАС и Минэкономразвития, которые заботятся о развитии экономики, но есть и продажа «Башнефти» «Роснефти». Пока слова о снижении доли государства и росте конкуренции вызывают скепсис: указ указом, но что может ФАС против крупных госкомпаний, которые прекрасно пользуются лоббистскими ресурсами, резюмирует Тихомиров.

