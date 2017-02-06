За последний месяц Bank of America открыл три полностью автоматизированных отделения без персонала. Об этом Reuters сообщила представитель финансовой организации Энн Пейс.



По ее словам, в этих отделениях клиенты смогут не только воспользоваться банкоматами, но и оформить ипотеку, автокредит или кредитную карту. Помогать им будут сотрудники других отделений с помощью видеосвязи.

Как пояснила Пейс, открыть отделения без персонала Bank of America решил, чтобы оптимизировать расходы. Размер новых офисов, открытых в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Денвере (штат Колорадо), составляет примерно четверть обычного филиала с персоналом.

Как ранее заявил сооснователь банка Дин Атанасиа, в 2018 году кредитная организации планирует открыть 50—60 новых отделений. В то же время Пейс заявила, что банк также закроет часть филиалов на некоторых рынках. Как отмечает Reuters, за минувший год Bank of America открыл 31 новое отделение.