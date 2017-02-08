Намеченная ЦБ и страховщиками реформа по замене денежной выплаты ремонтом в ОСАГО, вероятно, не запустится в ожидаемые сроки — с 1 марта. В Банке России надеются запустить ее к 1 апреля, пишет «Коммерсант».

В Госдуме 7 февраля один из высокопоставленных чиновников ЦБ встречался с главой комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым. Предмет встречи — затягивание принятия поправок в закон об ОСАГО о приоритете ремонта при выплате.

Процедуру первого чтения проект прошел 14 декабря. Однако ко второму чтению уже внесен ряд депутатских поправок плюс доработанная ЦБ и Минфином версия, из которой следует, что пострадавший выбирает сервис из списка, предложенных страховщиком, срок ремонта не должен превышать 30 дней с момента предоставления потерпевшим автомобиля в сервис, в случае наличия «тяжелых жизненных обстоятельств» выплата осуществляется деньгами. Депутаты также настаивают на использовании при ремонте исключительно новых запчастей, против чего протестует страховое сообщество — однако по данным газеты, ЦБ эту поправку поддержал.

Закон о натуральном ОСАГО может вступить в силу 1 марта Закон о натуральных выплатах в ОСАГО может вступить в силу 1 марта 2017 года. В Госдуму внесены поправки правительства РФ к соответствующему законопроекту, подготовленные ко второму чтению, следует из материалов на сайте Думы.

Ближайшая дата рассмотрения банковским комитетом поправок ОСАГО — 16 февраля, но «даже если на комитете все пройдет гладко, по процедурам не успеваем», — говорит собеседник издания на рынке. Тем временем в самом ЦБ ремонтную реформу называют приоритетом и надеются все же запустить ее с 1 апреля.



Следующим шагом реформирования ОСАГО в Банке России называют изменение территориальных коэффициентов (КТ). Напомним, КТ — это один из восьми коэффициентов, которые учитываются при выставлении цены ОСАГО. В зависимости от территории он составляет от 0,6 до 2,1. Ранее представители Минфина заявляли, что при отказе от КТ система ОСАГО не потеряет баланс. Однако в ЦБ с этим не согласны. Регулятор намерен пересмотреть показатели коэффициентов, но не отказываться от них. Детали предстоящих корректировок пока не известны.