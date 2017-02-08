Шесть американских сенаторов из обеих партий планируют обнародовать 8 февраля законопроект, который ужесточил бы процедуру снятия с России санкций, наложенных указами президента США Барака Обамы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст документа. Законопроект получил название The Russia Review Act (RRA).



Согласно законопроекту, в случае снятия с России тех или иных санкций президенту США вменяется в обязанность подробно объяснить причину принимаемого решения. При этом законопроект предусматривает право конгрессменов в течение 120 дней проголосовать против решения президента и восстановить таким образом санкционный режим.

Инициаторами законопроекта, согласно CNN, являются сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Бен Кардин (Демократическая партия). Помимо них, внесение законопроекта поддержали сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Джон Маккейн и демократы Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.

CNN оценивает перспективы внесения законопроекта как «неясные». Согласно процедуре, первоначально законопроект должен пройти внутреннее голосование в комитете по внешним отношениям сената, членом которого является, в частности, сенатор Рубио. Ранее глава комитета по внешним отношениям Боб Коркер неоднократно выступал с критикой в адрес внешней политики России и в поддержку действующих санкций, однако неясно, поставит ли он законопроект на голосование в комитете и как скоро это может произойти, отмечает CNN.

Санкции США в отношении тех или иных государств, физлиц и компаний могут быть введены как указом президента США или его администрацией, так и законодательной властью. Наибольшая часть американских санкций в отношении России была введена указами президента США Барака Обамы либо Минфина США. Законодательная основа санкций в отношении России существует в рамках принятого конгрессом «Акта в поддержку суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины». Согласно разделу 9 данного акта, введение санкций, их состав и снятие находятся в ведении президента США.