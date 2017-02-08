В конце 2016 года завершилась программа государственной поддержки ипотеки на первичном рынке недвижимости. Теперь банки снова работают по старым правилам: сами устанавливают процентные ставки, маржу, рассчитывают затраты и так далее. Портал Банки.ру изучил действующие предложения банков и узнал, по каким ставкам заемщик может оформить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости. К первичному жилью относятся строящиеся жилые объекты и введенные в эксплуатацию, по которым еще не оформлено право собственности.

По данным портала Realty.dmitr.ru на 6 февраля 2017 года, средняя цена на однокомнатную квартиру в новостройке в Московской области составляет 3 291 977 рублей, двухкомнатной — 4 868 299 рублей, трехкомнатной — 6 849 398 рублей. Для расчетов представим, что приобретаем «двушку» на небольшой срок — десять лет, первоначальный взнос — 30% стоимости нового жилья. В этом случае сумма кредита составит 3 407 809 рублей, первый взнос собственных средств — 1 460 490 рублей.

Ипотечные кредиты на приобретение строящегося жилья предоставляются в жилых объектах, аккредитованных банками. Как правило, чем выше стадия строительства и надежнее застройщик, тем больше банков, его аккредитовавших.

Итак, ипотека на первичное жилье предоставляется сейчас по весьма привлекательным ставкам, что порадовало нас. Диапазон ставок по кредитам, попавшим в рейтинг, варьируется от 11,25% до 12,25% годовых. Ипотека по самой низкой ставке (11,25% годовых) предоставляется РосЕвроБанком, на втором месте — Райффайзенбанк со ставкой 11% или 11,5% годовых в зависимости от застройщика.

В качестве справочной информации в таблице приведен приблизительный размер ежемесячного аннуитетного платежа и переплаты. Расчет произведен с помощью ипотечного калькулятора, размещенного на сайте Банки.ру. Принимая во внимание средний требуемый банками коэффициент платеж/доход, равный 50%, рассчитаем минимальный совокупный доход заемщика и созаемщиков — 95 тыс. рублей. Для более точных расчетов следует обращаться непосредственно в банк.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 6 февраля 2017 года.