Торги акциями в РФ стартовали в среду отрицательным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:04 мск индекс ММВБ понизился на 0,27% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 212,88 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,53%, до 1 172,92.

«В целом мы полагаем, что в ближайшей перспективе рынок акций может продолжить маловыразительное движение по индексу ММВБ в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки 2 160—2 180 пунктов и сопротивления 2 240—2 250 пунктов. Идеи для усиления движения индекса и выхода за пределы этого торгового диапазона могут появиться со стороны глобальных рынков, в первую очередь, дальнейшей динамики цен на нефть — конъюнктурная слабость Brent несет риски усиления снижения по российским активам на этой неделе. Сегодня открытие торгов пройдет в слабо негативной зоне с дальнейшим развитием коррекции в течение дня», — говорит старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала PSB Research Илья Фролов.