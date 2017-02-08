Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что ОПЕК следует обсудить вопрос о дальнейшем сокращении добычи нефти во втором полугодии 2017 года — варианте, к которому он сам склоняется.



«ОПЕК необходимо на вторые шесть месяцев еще сократить количество добываемой нефти. Этот вопрос нуждается в обсуждении и оценке», — приводит его слова агентство Fars.

Зангане заявил об этом на встрече с представителями делегации из Венесуэлы. Во время встречи иранский министр рассказал о сходстве позиций этих двух стран в ОПЕК.

Министр также отметил, что страны — члены ОПЕК, как и не входящие в организацию государства, придерживаются своих обязательств по достигнутому ранее соглашению, что положительно сказывается на нефтяном рынке.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о снижении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.