Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 13 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,45 рубля, курс евро увеличился менее чем на копейку, до 63,43 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Минфин давит на рубль на фоне дешевеющей нефти, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, операции Банка России по покупке валюты для Минфина РФ на фоне падающих цен на «черное золото» оказали на участников рынка психологический эффект.

«Валютных интервенций в объеме 106 миллионов долларов со стороны регулятора недостаточно для разворота «бычьего» тренда по рублю, — считает эксперт. — ЦБ с 7 февраля по 6 марта будет ежедневно на валютном рынке покупать доллары для Минфина на сумму 6 миллиардов 281 миллион рублей. Минфин на эти операции выделил 113 миллиардов 059 миллионов».

Доллар может устремиться в направлении отметки 60 рублей, допускает аналитик «ИнстаФорекса» Игорь Ковалев. По его словам, участники рынка фиксируют прибыль, покупая изрядно подешевевший доллар. И этому способствует несколько драйверов, уточняет эксперт.

«Во-первых, накануне Минфин приступил к операциям по покупке валюты на внутреннем рынке. Во-вторых, на международной арене доллар перешел в наступление, восстанавливая позиции по всему спектру рынка Forex. В-третьих, на российскую валюту надавила падающая нефть», — комментирует аналитик. Он добавил, что Brent утратила уровень 55 долларов на фоне опасений по поводу того, что активное наращивание производства сланцевой нефти в США нивелирует усилия ОПЕК+.

Сегодня есть предпосылки для продолжения ослабления нашей валюты, продолжает Ковалев. По его словам, этому будут способствовать сочетание растущего доллара и падающей нефти.

«Котировкам «черного золота» предстоит пройти испытание данными Минэнерго, которые с большой долей вероятности отразят очередной прирост запасов углеводородов. Если так, то пессимистичные настроения в сырьевом сегменте усилятся, что откроет доллару путь в направлении к отметке 60 рублей на пробое локального сопротивления 59,5 рубля», — рассуждает аналитик.

Впрочем, хорошую поддержку отечественной валюте оказывает спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны зарубежных инвесторов, подчеркивает Антонов. «Он вполне может удержать рубль от ослабления во время снижения цен на нефть. В среду Минфин РФ на аукционах разместит два выпуска ОФЗ общим объемом 40 миллиардов рублей», — не исключает аналитик.