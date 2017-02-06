Стратегическим направлением развития для Тинькофф Банка станет онлайн-эквайринг. Об этом председатель совета директоров и основатель банка Олег Тиньков сообщил на своей странице в Instagram.

«Вчера совет директоров единогласно принял решение, что для нас онлайн-эквайринг — это стратегическое направление. Держитесь. Демпинговать будем ставки от 0,8% до 3% в зависимости от оборота», — написал Олег Тиньков.



На прошлой неделе стало известно, что Тинькофф Банк запустил в пилотном режиме офлайн-эквайринг.

«В рамках наших многочисленных инициатив по работе в области b2b (расчетные счета для МСБ, кобренды и лояльность, POS-кредитование, зарплатные проекты, онлайн-эквайринг) мы поняли, что есть потребность в наших услугах и в сегменте офлайн-эквайринга», — сообщала пресс-служба банка.