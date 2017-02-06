Стратегическим направлением развития для Тинькофф Банка станет онлайн-эквайринг. Об этом председатель совета директоров и основатель банка Олег Тиньков сообщил на своей странице в Instagram.
«Вчера совет директоров единогласно принял решение, что для нас онлайн-эквайринг — это стратегическое направление. Держитесь. Демпинговать будем ставки от 0,8% до 3% в зависимости от оборота», — написал Олег Тиньков.
На прошлой неделе стало известно, что Тинькофф Банк запустил в пилотном режиме офлайн-эквайринг.
«В рамках наших многочисленных инициатив по работе в области b2b (расчетные счета для МСБ, кобренды и лояльность, POS-кредитование, зарплатные проекты, онлайн-эквайринг) мы поняли, что есть потребность в наших услугах и в сегменте офлайн-эквайринга», — сообщала пресс-служба банка.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с помощью современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,64% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Представителям руководства TCS Group Holding PLC принадлежит 5,84%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sachs — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 188,17 млрд рублей (44-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,64 млрд, кредитный портфель — 119,98 млрд, обязательства перед населением — 118,53 млрд.