Транскапиталбанк запустил акцию по ипотеке на приобретение жилья на первичном рынке «Кредит на мечту».

Срок кредита — от года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости приобретаемой строящейся квартиры, 30% стоимости апартаментов или таунхаусов. Процентные ставки составляют 14,49—15,99% годовых (плюс 0,5 процентного пункта для апартаментов). При уплате единовременной комиссии в размере 1% от суммы кредита процентная ставка снижается на 2,5 п. п. до 11,99—13,49% годовых.

Предложение действительно до 30 апреля 2017 года. Ознакомиться с аккредитованными банком новостройками можно на сайте банка.

«Оформлять кредит от Транскапиталбанка без уплаты комиссии за снижение процентной ставки невыгодно. Но при выборе программы с опцией платного снижения ставки следует учитывать тот факт, что при полном досрочном погашении комиссия не возвращается. Поэтому нужно рассчитывать, на какой срок оформляется кредит, планируется ли его досрочное закрытие, и исходя из этого высчитывать переплату. Преимуществами предложения являются возможность получения ипотеки без документов, подтверждающих занятость и доход, лояльные требования к возрасту заемщика: возраст не должен превышать 75 лет на момент окончания срока кредита», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Акция «Новогоднее новоселье» продлена под названием «Весна в новой квартире». Все условия прежние.

Транскапиталбанк (ТКБ) ПАО «Транскапиталбанк» — крупный по размеру активов столичный банк, подконтрольный менеджменту. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности выступают средства предприятий и организаций (25,7%), а также вклады физлиц (24,4%) и привлеченные МБК (21,4%).
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Ольга Грядовая и ее близкие родственники — супруг, член совета директоров Леонид Ивановский и сын, член правления Евгений Ивановский, совместно контролирующие пакет в 34,23% акций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) контролирует 28,29% акций общества, Банк реконструкции КфВ (Bank for Reconstruction KfW) — 9,04% через DEG — Deutsche Investitions und Entwicklungs GmbH, Международная Финансовая Корпорация (IFC) — 7,64%. Долями, не превышающими 5% акций, владеют председатель совета директоров Борис Казаков (3,54%), Денис Кудрявцев (2,05%), гражданин Болгарии Татьяна Мурашко и гражданин Кипра Гианнула Далити (по 1,84%), Георгий Георгиев (1,69%), Наталья Покрышева (1,44%), Евгения Денисова (1,31%), Гаяна Кириенко (1,19%), Татьяна Зуева (1,14%), Сергей Рудов (1,06%), Лариса Голубкина (0,60%), миноритарии (3,08%).


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 212,14 млрд рублей (40-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,25 млрд, кредитный портфель — 115,18 млрд, обязательства перед населением — 57,54 млрд.