Транскапиталбанк запустил акцию по ипотеке на приобретение жилья на первичном рынке «Кредит на мечту».

Срок кредита — от года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости приобретаемой строящейся квартиры, 30% стоимости апартаментов или таунхаусов. Процентные ставки составляют 14,49—15,99% годовых (плюс 0,5 процентного пункта для апартаментов). При уплате единовременной комиссии в размере 1% от суммы кредита процентная ставка снижается на 2,5 п. п. до 11,99—13,49% годовых.

Предложение действительно до 30 апреля 2017 года. Ознакомиться с аккредитованными банком новостройками можно на сайте банка.

«Оформлять кредит от Транскапиталбанка без уплаты комиссии за снижение процентной ставки невыгодно. Но при выборе программы с опцией платного снижения ставки следует учитывать тот факт, что при полном досрочном погашении комиссия не возвращается. Поэтому нужно рассчитывать, на какой срок оформляется кредит, планируется ли его досрочное закрытие, и исходя из этого высчитывать переплату. Преимуществами предложения являются возможность получения ипотеки без документов, подтверждающих занятость и доход, лояльные требования к возрасту заемщика: возраст не должен превышать 75 лет на момент окончания срока кредита», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.



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