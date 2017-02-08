В рамках соглашения о сотрудничестве с Советом министров Республики Крым РНКБ запускает ипотечную программу на 2017 год. В соответствии с условиями новой программы оформить ипотечный кредит на приобретение квартиры можно по ставке 11%.
«Программа предназначена для сотрудников бюджетной сферы, служащих государственных предприятий, учреждений и ведомств, в том числе сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Министерства обороны РФ, получающих зарплату на карты банка. В рамках программы РНКБ готов выдавать кредиты на приобретение жилья в новостройках Крыма, оформленных в соответствии с 214-ФЗ, на сумму до 3 млн рублей сроком от трех до 15 лет», — отмечается в сообщении банка.
Кроме того, в начале февраля банк также снижает ставки по другим ипотечным продуктам на 0,5—1%.
«Подписывая соглашения с РНКБ, правительство Республики Крым ставило задачу снизить ставки ипотечного кредитования до 11%. Это важное условие развития не только строительной отрасли, но и экономики Крыма в целом. Проблемы ипотечного кредитования — это часть более широкой проблемы, связанной с дефицитом доступных кредитных ресурсов на территории полуострова. Без дешевых «длинных» денег ни одна экономика не работает. Соглашение с ведущими крымскими банками будет способствовать решению этого ключевого вопроса. При этом считаю, что необходимо расширить перечень категорий граждан, которые имеют право на ипотеку под 11%», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Со своей стороны председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин сказал: «Мы рассчитываем, что в нынешнем году этой программой смогут воспользоваться тысячи жителей Крыма. Программа рассчитана не только на улучшение жилищных условий крымчан, но и на поддержку крымских застройщиков. Мы надеемся, что благодаря ей объемы строительства увеличатся в несколько раз, а цены станут доступнее. В 2016 году общий портфель ипотечных кредитов РНКБ увеличился втрое — до 2,1 миллиарда рублей, и в этом году мы планируем удвоить эту цифру».
ПАО «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) — крупный по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Крым. Ранее являлся столичным финансовым институтом и долгое время был дочерней организацией Банка Москвы. В конце марта 2014 года стало известно о продаже Банком Москвы дочернего РНКБ, данная сделка была связана с выходом РНКБ на рынок Крыма. Таким образом РНКБ стал первым российским банком на территории Крыма и Севастополя. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Основными источниками фондирования выступают вклады физлиц (43,8% пассивов) и собственный капитал (почти треть пассивов). В январе 2016 года владельцем 100% обыкновенных акций банка стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 91,32 млрд рублей (69-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 21,01 млрд, кредитный портфель — 26,25 млрд, обязательства перед населением — 41,79 млрд.