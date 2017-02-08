Сбербанк России и «МегаФон» подписали соглашение об открытии кредитной линии объемом 35 млрд рублей и сроком погашения в 2024 году. Полученный кредит будет направлен на финансирование сделки по приобретению 15,2% акций уставного капитала Mail.Ru Group, которые представляют 63,8% голосующих акций.

В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд рублей, полученных «МегаФоном» в 2012 и 2016 годах: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения.

«Компания «МегаФон» — наш давний клиент и надежный партнер, и мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества на взаимовыгодных условиях», — комментирует старший вице-президент — соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров.

ФАС одобрила ходатайство «МегаФона» о покупке доли в Mail.ru Group Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство «МегаФона» о покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.