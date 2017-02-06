В электронной среде мошенников становится все больше, они создают так называемые «вызовы последнего часа». Об этом рассказал начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности ЦБ Юрий Божор.



«Всем известны ситуация с сайтами-клонами по продаже электронного полиса ОСАГО, использование сайта Avito и аналогичных популярных досок объявлений как базы данных для мошенников, а также различных финансовых площадок, зарегистрированных за рубежом», — сказал Божор на форуме FinProfit.



По его словам, угрозы с использованием дистанционных услуг постоянно растут.



«Как раз вчера мне поступила жалоба на площадку, которая является классическим примером пирамиды. Причем они этого даже не скрывают. Компания зарегистрирована на Каймановых островах, на сайте все на русском языке. Платежи идут», — рассказал представитель ЦБ.

Он подчеркнул, что с этими явлениями в ЦБ борются и будут бороться путем закрытия подобных сайтов.