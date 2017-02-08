Банк «Объединенный Капитал» изменил условия привлечения вклада «Привилегия».

«Привилегия» (на один, три, шесть месяцев или один год) в рублях привлекается теперь под 7—9,6%, в долларах — под 1—2,1%, в евро — под 0,2—0,65% годовых (ранее — под 7—9,5%, 1—2% и 0,2—0,6% соответственно).

Минимальная сумма первоначального взноса в рублях снизилась с 15 млн до 10 млн рублей, а в валюте, как и прежде, установлена в размере 300 тыс. долларов или евро. Выплата процентов производится по окончании срока договора. Дополнительные взносы не принимаются.

Объединенный Капитал АО «Банк «Объединенный капитал» ― небольшой по размеру активов моноофисный региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Ключевые направления бизнеса — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке межбанковского кредитования, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства юридических лиц.
На текущий момент основными бенефициарами являются председатель совета директоров Александр Евневич (65,57%), член совета директоров Сергей Касьяненко (20,3%), Лариса Черепанова (6,80%), Иван Тюшкевич (3,24%), Сергей Голиков (2,00%). Миноритариям принадлежит 4,09% акций общества. Отметим, что Александр Евневич является совладельцем ООО «Максидом» (сеть магазинов товаров для дома и ремонта) и ООО «Орими Трейд» (один из крупнейших поставщиков и производителей чая в РФ). Партнером Александра Евневича по сети «Орими Трейд» является другой бенефициар банка — Сергей Касьяненко.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 28,37 млрд рублей (135-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,37 млрд, кредитный портфель — 4,34 млрд, обязательства перед населением — 4,76 млрд.