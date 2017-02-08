Банк «Объединенный Капитал» изменил условия привлечения вклада «Привилегия».

«Привилегия» (на один, три, шесть месяцев или один год) в рублях привлекается теперь под 7—9,6%, в долларах — под 1—2,1%, в евро — под 0,2—0,65% годовых (ранее — под 7—9,5%, 1—2% и 0,2—0,6% соответственно).

Минимальная сумма первоначального взноса в рублях снизилась с 15 млн до 10 млн рублей, а в валюте, как и прежде, установлена в размере 300 тыс. долларов или евро. Выплата процентов производится по окончании срока договора. Дополнительные взносы не принимаются.