Банк России разъяснил, как правильно оформить платежный документ для погашения кредита перед банком, у которого была отозвана лицензия.

Как отмечает пресс-служба регулятора, разъяснение поможет заемщикам обеспечить своевременное погашение задолженности перед такой кредитной организацией, что, в свою очередь, будет способствовать стабильному наполнению конкурсной массы. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора, а также в «Вестнике Банка России».

«Сложившаяся практика оплаты задолженности по кредиту предусматривает, как правило, предварительное внесение средств на счет заемщика с последующим их списанием в дату погашения в соответствии с графиком платежей по кредиту. При этом действующее законодательство не допускает зачисления средств на счета клиентов после отзыва у банка лицензии», — сказали в пресс-службе.



В связи с этим Банк России рекомендует при проведении очередного платежа в погашение кредита в адрес банка с отозванной лицензией не заполнять графу «Номера счета получателя» в платежном поручении, а указывать информацию о счете заемщика в графе «Назначение платежа» вместе с иной информацией, позволяющей идентифицировать плательщика и цель платежа.

В реквизите «Получатель» указывается наименование кредитной организации с отозванной лицензией, в реквизите «Банк получателя» — ее наименование и место нахождения, в реквизитах «БИК», «Счет номер» банка получателя средств указывается соответственно банковский идентификационный код и номер корреспондентского счета в соответствии со справочником банковских идентификационных кодов.

В реквизите «Назначение платежа» информация указывается в следующей последовательности: номер счета заемщика, который указывал заемщик в качестве счета получателя при погашении кредита до отзыва лицензии у кредитной организации, символ «//», номер счета, открытый временной администрацией в целях погашения кредита заемщиком (при наличии информации о нем у заемщика), символ «//», назначение платежа («погашение кредита»), информация о заемщике, номере и дате кредитного договора, период платежа и иная дополнительная информация, позволяющая идентифицировать платеж.

