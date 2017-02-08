Одним из главных заемщиков проблемного банка «Пересвет» может быть Михаил Бабель, бенефициар девелоперской группы NBM и бывший акционер финансовой организации, стало известно журналу РБК.

Долг структур группы NBM и Бабеля перед «Пересветом» достигает 12 млрд рублей, рассказал журналу РБК знакомый бизнесмена и подтвердил собеседник, близкий к кредиторам компании; последний сослался на слова бывшего президента банка Александра Швеца. Московский девелопер, сотрудничавший с NBM, слышал о сумме 10 млрд рублей. Член совета директоров банка «Пересвет» Дмитрий Коровицын в разговоре с РБК заверил, что объем задолженности структур Бабеля «гораздо меньше 12 миллиардов рублей», но конкретную сумму назвать затруднился.

Группа NBM появилась в 1990-х годах. В «Пересвет» Бабеля привел лично Швец (в октябре 2016-го сообщалось об исчезновении последнего), они «плотно общались», вспоминают два собеседника РБК. В архивной версии сайта банка от 2006 года дочерние структуры NBM указаны в перечне основных клиентов. Предположительно, в 2008 году связанные с Бабелем структуры вошли и в состав акционеров банка, получив примерно 25% акций, следует из архивных отчетностей «Пересвета» и данных в «СПАРК-Интерфакс». Эту информацию журналу РБК подтвердил источник, близкий к кредиторам девелопера. Кроме того, владельцем 9,3% акций в 2008-м стал Амир Альмухаметов, давний партнер Бабеля, который возглавляет, к примеру, «дочку» «Глобинвестстроя» (структура NBM).

В последующие годы банк «Пересвет» активно кредитовал проекты своего акционера. В частности, финансировал строительство коттеджного поселка «Седьмая миля» на Новорижском шоссе: часть участков под будущие таунхаусы находится в ипотеке у банка, следует из данных Росреестра. Договоры с будущими жителями застройщик — компания «Пассим» группы NBM — начала заключать в 2009 году, но стройка до сих пор не завершена. В декабре 2016-го в «Пассиме» введена процедура наблюдения.

Также «Пересвет» кредитовал строительство жилого комплекса «Терлецкий парк» на востоке Москвы. Строительство объекта компания «Глобинвестстрой» начала в середине 2000-х годов, в кризис работы встали, застройщик сетовал на бюрократические причины. Стройка возобновилась в 2015-м — тогда же «Пересвет» выдал застройщику кредит, следует из информации Росреестра. Около половины площадей, судя по данным ЕГРН, были выкуплены «Пересветом» или связанными с ним и Бабелем структурами. «Пересвет», к примеру, напрямую держит права требования примерно на 17 тыс. кв. м.

Ни «Седьмая миля», ни «Терлецкий парк» не реализованы. Банк «Пересвет» выступает как дольщик наряду с обычными гражданами, и это «более рискованная форма кредитования», нежели классические займы под залог уже существующих объектов недвижимости, поясняет партнер BGP Litigation Дмитрий Базаров.

В начале 2016 года Москомстройинвест (Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. — Прим. Банки.ру) заподозрил застройщика «Терлецкого парка» в нецелевом использовании средств граждан и через суд добился приостановки деятельности «Глобинвестстроя». Сейчас рассматривается вопрос о ликвидации компании. Параллельно столичная прокуратура в начале 2017 года возобновила расследование старого уголовного дела (от 2012 года), связанного с «Терлецким парком», по статье «Мошенничество». Кроме того, весной 2015 года следственное управление МУ МВД России «Одинцовское» возбудило еще одно уголовное дело. Речь вновь идет о нецелевом использовании средств дольщиков, но теперь в другом недостроенном жилом комплексе группы NBM — «Западные ворота столицы». В обоих случаях Бабеля подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. В ноябре девелопер был арестован, сейчас он находится в СИЗО города Можайска.

В декабре 2016 года Бабель как частное лицо был признан банкротом: Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск М2М Прайвет Банка (долг в 1,3 млрд рублей). Следом начали поступать заявления и от других бывших партнеров девелопера. В январе пришло и ходатайство от «Пересвета» — действующая в банке временная администрация заявила пока сумму 92 млн рублей.

Об аффилированности заемщиков «Пересвета» с его менеджментом и акционерами впервые сообщило рейтинговое агентство Fitch в октябре 2016 года. Аналитики, изучив крупнейшие кредиты банка, указали: фактическая связь сторон может быть выше указанной в отчетности. Займы на 12 млрд рублей в Fitch посчитали высокорисковыми — их получили компании без реальных активов.